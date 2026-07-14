В Киргизии сделали неожиданный ход с топливом В Киргизии запретили вывоз нефти и нефтепродуктов из страны

Киргизия запретила вывоз нефти и нефтепродуктов за пределы страны, сообщает пресс-служба правительства республики. При этом власти отменили ранее действовавшие ограничения на их ввоз.

Согласно документу, запрет на экспорт теперь распространяется не только на поставки за пределы таможенной территории ЕАЭС, но и на вывоз в страны союза. Исключение сделали для нафты, мазута и печного топлива, которые могут вывозиться по решению правительства для переработки с последующим возвратом продукции в республику.

На фоне обострения ситуации вокруг Ормузского пролива власти Киргизии ввели субсидирование поставщиков топлива для сдерживания роста цен. Основным поставщиком нефтепродуктов остается Россия, обеспечивающая около 90–95% импорта, при этом республика ведет переговоры о новых поставках из-за запасов бензина АИ-92 примерно на три-четыре недели.

Ранее киргизские власти обратились к Казахстану, Азербайджану, Узбекистану, Туркменистану и Белоруссии с просьбой оказать содействие в поставках топлива. При этом Бишкек продолжает оперативно принимать меры для обеспечения энергетической безопасности государства.