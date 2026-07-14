В Севастополе пьяная женщина устроила скандал сотруднику ГАИ после ДТП

В центре Севастополя пьяная 28-летняя водительница Opel устроила скандал с сотрудником ГАИ после того, как врезалась в припаркованное авто и пыталась скрыться, сообщает Telegram-канал «Mash на Волне». Во время оформления протокола женщина кричала, угрожала мужем и пыталась переложить вину на другого водителя.

Инцидент зафиксирован видеорегистратором в служебном автомобиле ДПС. Дама на повышенных тонах доказывала инспектору свою правоту. Для медицинского освидетельствования водительница была доставлена в лечебное учреждение, где на нее надели наручники.

Машину нарушительницы поместили на штрафстоянку. Суд принял решение о лишении автомобилистки права управления транспортными средствами. Также ее оштрафовали на 47 тыс. рублей.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Горно-Алтайске водитель с признаками опьянения протащил сотрудника полиции по дороге после требования предъявить документы. Инцидент произошел при попытке остановить автомобиль, опасно маневрировавший на дороге. Инспектор удерживался за стойку двери автомобиля. Водитель продолжил движение, увеличив скорость, сотрудник был вынужден удерживать равновесие, скользя по дорожному покрытию.