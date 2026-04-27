27 апреля 2026 в 14:53

Пьяный водитель протащил полицейского 300 метров на Алтае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Горно-Алтайске водитель с признаками опьянения протащил сотрудника полиции по дороге после требования предъявить документы, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Инцидент произошел при попытке остановить автомобиль, опасно маневрировавший на дороге.

Вместо того чтобы предъявить документы, 37-летний мужчина решил начать движение и протащил моего коллегу из госавтоинспекции МВД по Республике Алтай по проезжей части более 300 метров, — отметила Волк.

Инспектор удерживался за стойку двери автомобиля. Водитель продолжил движение, увеличив скорость, в результате чего сотрудник был вынужден удерживать равновесие, скользя по дорожному покрытию. Автомобиль вскоре потерял управление и на высокой скорости наехал на бордюр. После удара сотрудник полиции упал и получил травмы.

Нарушитель был задержан другим сотрудником полиции. Установлено, что мужчина не имел водительских прав и находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлено шесть административных протоколов.

Транспортное средство помещено на специализированную стоянку. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Ранее в Забайкальском крае произошло смертельное ДТП с участием внедорожника и большегруза. На федеральной трассе Иркутск — Чита водитель Mitsubishi Pajero наехал на стоящий грузовик Howo. В результате аварии 35-летний мужчина, управлявший внедорожником, погиб на месте происшествия.

