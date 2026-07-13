Невролог предупредила об опасном сигнале организма

Слезы сами по себе являются нормальной эмоциональной реакцией, но постоянная плаксивость может указывать на начавшуюся депрессию, предупредила невролог Екатерина Демьяновская. В разговоре с RT специалист подчеркнула, что также тревожными звоночками являются потеря интереса к привычным занятиям, тревога и нарушения сна.

Если человек в течение двух недель и более плачет практически ежедневно, теряет интерес к привычным занятиям, чувствует постоянную усталость, тревогу, нарушение сна, аппетита, присутствуют идеи самообвинения, самоуничижения, будущее видится исключительно в мрачных красках, это может быть проявлением депрессии. В такой ситуации важно не пытаться справиться самостоятельно, а обратиться к врачу, — пояснила специалист.

Врач обратила внимание, что повышенная эмоциональность также может быть связана с неврологическими заболеваниями. Постоянная плаксивость может возникнуть после пережитого инсульта, черепно-мозговой травмы, при рассеянном склерозе и болезни Паркинсона.

Ранее невролог Рустем Гайфутдинов заявил, что россияне начали чаще падать в обмороки из-за переработок. Он отметил, что к этому могут привести стресс, духота или резкая смена положения.