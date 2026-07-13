Новый туристический центр может появиться на юго-востоке Татарстана

Карабашское водохранилище, расположенное в Бугульминском районе Татарстана, может стать будущим центром туристско-рекреационного развития юго-востока республики, пишет «Татар-информ» со ссылкой на мэра Бугульмы Дамира Фаттахова. Там планируют сделать инфраструктуру для круглогодичного отдыха и проведения масштабных спортивных мероприятий.

У Бугульминского района есть уникальное конкурентное преимущество — Карабашское «море». Так жители называют водоем, который исторически создавался для нужд нефтяников. Протяженность водоема составляет около девяти километров, а ширина в самой широкой точке достигает двух километров. Это удивительное по красоте место, любимое жителями всего юго-востока республики. Поэтому мы вышли с инициативой рассматривать Карабашское «море» как туристско-рекреационную зону всего юго-востока Татарстана. В этой агломерации проживает почти 500 тыс. человек, — отметил Фаттахов.

По его словам, совместно с Институтом развития городов Татарстана и Институтом пространственного планирования уже завершается подготовка мастер-плана территории. Проект включает развитие набережных, баз отдыха, термального комплекса, горнолыжной инфраструктуры и других туристических объектов. По отдельным направлениям уже есть потенциальные инвесторы, уточнил мэр.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что более 70 млрд рублей выделено в 2026 году из федерального бюджета на развитие туристической отрасли в России. По его словам, до 2030 года на эти цели планируется потратить 503 млрд рублей. Он отметил, что в индустрию путешествий также вкладываются регионы и бизнесмены.