24 апреля 2026 в 12:00

Раскрыта сумма, которую власти потратят на развитие туризма в РФ

Вице-президент РСТ Барзыкин: РФ потратит 503 млрд рублей на развитие туризма

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Более 70 млрд рублей выделено в 2026 году из федерального бюджета на развитие туристической отрасли в России, сообщил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, до 2030 года на эти цели планируется потратить 503 млрд рублей. Он отметил, что в индустрию путешествий также вкладываются регионы и бизнесмены.

Он подчеркнул, что эти деньги будут направлены на то, чтобы правильно раскрыть потенциал России — культурно-познавательный, природно-рекреационный, исторический — и конвертировать его в востребованный, ликвидный турпродукт.

Ранее клинический психолог Анна Баленко рассказала, что путешествия помогают сформировать новые нейронные связи. По ее словам, их развитие начинается в любой новой обстановке, когда мозгу приходится напрягаться, искать что-то новое, придумывать способы решения тех или иных проблем. Психолог подчеркнула, что для развития мозга событие должно вызывать эмоции.

Максим Ширяев
