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13 июля 2026 в 06:09

Россиянам посоветовали подумать дважды перед поездками за границу

Посольство РФ призвало путешественников взвешивать риски при поездках за рубеж

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Россиянам при планировании поездок за рубеж следует учитывать возможные риски и не рассчитывать на прежний уровень безопасности в недружественных странах, заявили РИА Новости в посольстве России во Франции на фоне взрыва в Монако. Дипломаты отметили, что каждый российский гражданин, который отправляется за границу, особенно в недружественные страны, должен подумать.

И речь идет не только о личной безопасности, также необходимо учитывать правовые, политические и консульские особенности пребывания в другой стране. В посольстве подчеркнули, что в нынешней международной ситуации было бы опрометчиво рассчитывать на сохранение привычного уровня безопасности и комфорта в любых обстоятельствах.

Ранее стало известно, что россиянка из Белгорода скончалась в последний день отдыха в Египте, куда приехала еще в июне вместе с семьей. 19-летняя девушка сначала почувствовала слабость, а после потеряла сознание. Уже в больнице Хургады медики констатировали клиническую смерть и подключили ее к аппарату ИВЛ.

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