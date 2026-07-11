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11 июля 2026 в 11:40

Российский регион получит миллиарды рублей помощи

Кабмин выделил 4,3 млрд рублей на поддержку туркомпаний Крыма и Севастополя

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Правительство выделило 4,3 млрд рублей на поддержку туркомпаний Крыма и Севастополя, сообщается на сайте кабмина. Отрасль столкнулась с трудностями из-за уменьшения потока туристов. Средства будут распределены: Крым получит более 3,7 млрд рублей, а Севастополь — 584,5 млн рублей.

Распоряжение о направлении на эти цели более 4,3 млрд рублей подписано, — говорится в сообщении.

Данные средства поступят из резервного фонда правительства. Они предназначены для единовременной выплаты сотрудникам более 4,6 тыс. туристических компаний.

Ранее сообщалось, что в России с 1 сентября вступит в силу новая редакция правил оказания услуг по реализации туристического продукта. Теперь туроператоры и турагенты будут обязаны заранее информировать клиентов о возможных рисках путешествий, правилах въезда и местных обычаях страны назначения.

До этого заместитель директора Центра развития туристических проектов ЦСР Константин Хатковский заявил, что разработка нового государственного стандарта для автомобильного туризма началась в России. По его словам, сегодня в стране отсутствует единая система рекомендаций, которая регулировала бы организацию автопутешествий.

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