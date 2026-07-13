ВМС России и Китая отбили атаку дронов в Желтом море

ВМС России и Китая отбили атаку дронов в Желтом море ВМС России и Китая отбили атаку дронов и катеров на учениях в Желтом море

Корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая провели стрельбы в Желтом море в рамках учений «Морское взаимодействие — 2026», сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота. Экипажи отработали противодействие современным угрозам и отбили условную атаку робототехнических комплексов.

В течение нескольких дней совместный отряд кораблей стрелял из артиллерийских установок и пулеметных комплексов. Для подавления массированной атаки применялись средства радиоэлектронной борьбы. Экипажи также отработали совместное маневрирование, противолодочные задачи, борьбу с надводными кораблями условного противника и спасательные действия.

Учения начались 6 июля. От России работает отряд кораблей Тихоокеанского флота, в чей состав вошли гвардейский ракетный крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов».

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России могут поражать любые цели по всей Украине. Отмечается, что подтверждением этому стали групповые удары по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и морской портовой инфраструктуры в Одесской области.