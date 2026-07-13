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13 июля 2026 в 06:51

Среди погибших в авиакатастрофе на Багамах оказались музыканты

BMEU: участники The Pond Band погибли в авиакатастрофе на Багамах

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Среди погибших в авиакатастрофе на Багамских островах оказались участники местной музыкальной группы The Pond Band, сообщил Союз музыкантов и артистов эстрады Багамских Островов (BMEU). Небольшой самолет авиакомпании Flamingo Air потерпел крушение в прошлую субботу, 4 июля, к западу от столицы страны Нассау.

В результате аварии погибли десять человек. В BMEU отметили, что The Pond Band была известна участием в крупных культурных мероприятиях и выступлениями, в которых сочетались традиционная багамская музыка и современные мотивы.

Ранее тело пассажира рейса Салоники — Мюнхен почти полностью засосало в разбитое окно после попадания в него оторвавшегося фрагмента двигателя, сообщила пассажирка этого рейса Христина. По ее словам, пострадавший, предположительно не пристегнутый ремнем, оказался снаружи по плечи.

До этого сообщалось, что два человека погибли при крушении легкомоторного самолета Cessna на юго-востоке Великобритании. Инцидент произошел 30 июня в районе деревни Хай-Онгар в графстве Эссекс. Воздушное судно вылетело с частного аэродрома в Норт-Уилде для выполнения прогулочного маршрута. Обстоятельства падения самолета выясняются. Правоохранительные органы проводят следственные действия для установления всех деталей происшествия.

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