Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 15:48

Пассажира самолета едва не засосало в разбитое окно

Пассажира рейса Салоники — Мюнхен почти засосало в разбитое окно самолета

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Тело пассажира рейса Салоники — Мюнхен почти полностью засосало в разбитое окно после попадания в него оторвавшегося фрагмента двигателя, сообщила пассажирка этого рейса Христина в эфире радио «Тессалоники». По ее словам, пострадавший, предположительно не пристегнутый ремнем, оказался снаружи по плечи.

Несколько девушек, которые сидели рядом с сербским пассажиром, схватили его. Видимо, он не был пристегнут ремнем безопасности. Мужчину почти по плечи вытащило в окно. Продолжались крики, дети плакали, — рассказала Христина.

По словам пассажирки, после инцидента с разгерметизацией воздушное судно начало снижать высоту. В салоне разразилась паника, поскольку пассажиры не получали никаких разъяснений о происходящем. Стюардессы оказались в состоянии шока и не могли общаться ни на английском, ни на греческом языках. Бортпроводники были совершенно растеряны и не понимали, что происходит.

Очевидец инцидента отметила, что, вероятно, пилот принимал какие-то меры, связывался с кем-то и информировал соответствующие службы, однако никаких официальных сообщений они не получили. Пассажирка также сообщила, что в салоне присутствовали несколько врачей, которые оказали первую помощь пострадавшему мужчине.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при крушении легкомоторного самолета Cessna на юго-востоке Великобритании. Инцидент произошел 30 июня в районе деревни Хай-Онгар в графстве Эссекс. Воздушное судно вылетело с частного аэродрома в Норт-Уилде для выполнения прогулочного маршрута. Обстоятельства падения самолета выясняются. Правоохранительные органы проводят следственные действия для установления всех деталей происшествия.

Европа
авиаинциденты
самолеты
несчастные случаи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США выдвинули Ирану новое требование по Ормузскому проливу
«Начинает изобретать»: в Совфеде оценили заявления НАТО о российской угрозе
Эстония построит военный городок в Нарве у границы с Россией
МИД РФ хочет сохранить космос свободным от любых видов оружия
Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Возрождение немецкого милитаризма: чем опасно перевооружение Германии
Стало известно о пострадавшем в результате атак ВСУ в ДНР
На Красноярской железной дороге произошел сход 15 грузовых вагонов
Куба снова погрузилась во тьму
Смерч сорвал крыши домов в Подмосковье
Президенту Северного Кипра внезапно стало плохо на мероприятии
Победный удар в концовке вывел Испанию в полуфинал ЧМ по футболу
В Дагестане раскрыли дело о заказном убийстве 14-летней давности
На ядерных объектах Ирана заметили новую активность
Цинк, селен, йод: 7 признаков дефицитов, бьющих по коже, волосам и энергии
«Путин пожертвовал личной жизнью»: Запашный об СВО, Пугачевой и детях
ТЦК в Европе и никаких пособий: как и куда ЕС выдворит украинских беженцев
ПВО сбила два дрона на подлете к Москве
Над Запорожской областью зафиксировали высокую активность БПЛА
Минфин США расширил санкции против Ирана
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

Перестала покупать маринованный лук в магазине — делаю «Трехминутку». Идеально к шашлыку и рыбе
Общество

Перестала покупать маринованный лук в магазине — делаю «Трехминутку». Идеально к шашлыку и рыбе

Беру творог, манку и пару персиков — замешиваю и запекаю. Через 30 минут запеканка «Нежность»: готова влюблять с первого кусочка
Общество

Беру творог, манку и пару персиков — замешиваю и запекаю. Через 30 минут запеканка «Нежность»: готова влюблять с первого кусочка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.