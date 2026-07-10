Пассажира самолета едва не засосало в разбитое окно Пассажира рейса Салоники — Мюнхен почти засосало в разбитое окно самолета

Тело пассажира рейса Салоники — Мюнхен почти полностью засосало в разбитое окно после попадания в него оторвавшегося фрагмента двигателя, сообщила пассажирка этого рейса Христина в эфире радио «Тессалоники». По ее словам, пострадавший, предположительно не пристегнутый ремнем, оказался снаружи по плечи.

Несколько девушек, которые сидели рядом с сербским пассажиром, схватили его. Видимо, он не был пристегнут ремнем безопасности. Мужчину почти по плечи вытащило в окно. Продолжались крики, дети плакали, — рассказала Христина.

По словам пассажирки, после инцидента с разгерметизацией воздушное судно начало снижать высоту. В салоне разразилась паника, поскольку пассажиры не получали никаких разъяснений о происходящем. Стюардессы оказались в состоянии шока и не могли общаться ни на английском, ни на греческом языках. Бортпроводники были совершенно растеряны и не понимали, что происходит.

Очевидец инцидента отметила, что, вероятно, пилот принимал какие-то меры, связывался с кем-то и информировал соответствующие службы, однако никаких официальных сообщений они не получили. Пассажирка также сообщила, что в салоне присутствовали несколько врачей, которые оказали первую помощь пострадавшему мужчине.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при крушении легкомоторного самолета Cessna на юго-востоке Великобритании. Инцидент произошел 30 июня в районе деревни Хай-Онгар в графстве Эссекс. Воздушное судно вылетело с частного аэродрома в Норт-Уилде для выполнения прогулочного маршрута. Обстоятельства падения самолета выясняются. Правоохранительные органы проводят следственные действия для установления всех деталей происшествия.