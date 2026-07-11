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11 июля 2026 в 20:08

Уганда заподозрила китайцев в создании «логова хакеров» на своей территории

Полиция Уганды задержала 365 граждан Китая по делу о киберпреступлениях

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Уганде задержали 365 граждан Китая по подозрению в киберпреступлениях и нарушении миграционного законодательства, пишет New Vision со ссылкой на официального представителя полиции страны Китуму Русоке. По его словам, всех задержанных передали сотрудникам миграционной службы. Рейды прошли 9 и 10 июля в двух гостиничных комплексах района Гаруга округа Вакисо, а также в районе Бугонга города Энтеббе.

Как сообщает источник, сначала силовики задержали более 700 иностранцев, большинство из которых были гражданами Китая. После проверки документов часть людей отпустили. Под стражей остались 365 человек, у которых, по данным полиции, отсутствовали необходимые миграционные документы и разрешения на работу.

Во время операции правоохранители изъяли сотни компьютеров, мобильных телефонов, серверов, накопителей информации и другое оборудование. Следствие проверяет, использовались ли помещения для работы нелегальных кол-центров и интернет-мошенничества. Изъятую технику направили на экспертизу.

Ранее хакеры взломали порядка 80 тыс. компьютеров британского правительства и Министерства иностранных дел Великобритании. Киберпреступники получили доступ к данным и выставили их на продажу. В числе пострадавших от атаки оказались посольства Великобритании в Таиланде и на Маврикии, а также муниципалитеты Дербишира и лондонского боро Уолтем Форест.

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