Химик ответил, как можно использовать водку в быту

С помощью водки можно вывести несложные жирные пятна с различных поверхностей, однако для очистки кухонной плиты или сковороды этот метод не подходит, заявил NEWS.ru доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев. По его словам, эффективность такого способа остается неочевидной из-за низкой концентрации спирта в составе напитка.

С помощью водки можно попробовать избавиться от небольших жирных загрязнений на поверхностях. Конечно, мойку, плиту или сковороду вымыть не получится. Там такой жир, что спиртным не обойдешься, нужны специальные средства. Но и с небольшими пятнами результат неочевиден, так как жиры хорошо растворяются в органических веществах, а в водке всего 40% спирта, остальное — вода, — пояснил Васильев.

По его словам, перед нанесением краски иногда бывает полезно протереть материал водкой для удаления жирного налета, но после этого обязательно требуется полная просушка обработанного участка. Химик отметил, что данный раствор пригодится и для мягкой дезинфекции, если нужно понизить уровень бактериального фона, но при этом нет желания пользоваться токсичными составами.

В некоторых случаях целесообразно обезжирить поверхность водкой. Например, перед покраской. Для этого надо после обработки хорошо высушить поверхность. Можно также использовать спиртное, если вы хотите что-то стерилизовать, убрать лишний микробный фон относительно безвредным способом, не используя дезинфицирующие препараты вроде хлорки, мирамистина или хлоргексидина. Но нужно учитывать, что в водку добавляют соли и сахар для улучшения ее вкусовых качеств, и они могут оставлять след на поверхности после обработки, — заключил Васильев.

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