Нарколог ответил, можно ли отличить этанол от метанола

Нарколог ответил, можно ли отличить этанол от метанола Нарколог Казанцев: этанол нельзя отличить от метанола по вкусу

Этанол нельзя отличить от метанола по вкусу или запаху, рассказал 360.ru психиатр-нарколог, психотерапевт Алексей Казанцев. Он отметил, что его невозможно обнаружить в напитке.

Отличить метанол очень сложно. Есть варианты с медной проволокой, но на отдыхе никто и никогда этим не занимается. Риски повышаются в поездках, где льется рекой бюджетный алкоголь. Многие думают, что он принесет радость, но, к сожалению, зачастую происходит с точностью до наоборот, — рассказал Казанцев.

Нарколог подчеркнул, что единственным способом полностью себя обезопасить может стать отказ от подозрительных напитков. Он призвал покупать продукцию только в лицензированных магазинах.

Ранее нарколог Антон Рудковский рассказал, что самогон опаснее водки из-за низкой степени очистки. Он отметил, что при производстве водки поддерживаются определенные стандарты.