Магнитные бури с 13 по 19 июля: узнайте точный прогноз на неделю

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Магнитные бури с 13 по 19 июля: узнайте точный прогноз на неделю

Космическая погода в середине лета решила порадовать нас стабильностью. Предстоящие семь дней пройдут под знаком абсолютного спокойствия на Солнце. В этот период прогноз магнитных бурь указывает на минимальную активность светила, а значит, метеозависимые люди могут вздохнуть с облегчением. Изменения в магнитосфере Земли будут незначительными, что позволит провести неделю продуктивно и без внезапных недомоганий.

Геомагнитная обстановка по дням: чего ждать метеозависимым?

Предварительный метеорологический прогноз показывает, что вся неделя пройдет без потрясений в геомагнитной обстановке, шкала G1–G5 задействована не будет:

13 и 14 июля: начало недели будет максимально спокойным, индекс Кр составит около 1–2 баллов, что соответствует полнейшему штилю.

15, 16 и 17 июля: ожидаются незначительные колебания до 2,5–3 баллов, геомагнитная обстановка останется в пределах естественного фона, бури отсутствуют.

18 и 19 июля: к выходным интенсивность солнечного ветра снизится до минимума, индекс Кр не превысит 2 баллов, влияние на организм полностью исключено.

Магнитные бури с 13 по 19 июля: узнайте точный прогноз на неделю Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как сохранить бодрость: надежные советы для хорошего самочувствия

Даже в условиях спокойного Солнца организму человека требуется базовая поддержка, чтобы оставаться в тонусе и легко переносить летнюю жару: соблюдайте питьевой режим, минимизируйте потребление слишком соленой, острой и жирной пищи, которая задерживает жидкость и перегружает сосуды, укрепите сон.

Напомним, что магнитные бури — это возмущения геомагнитного поля Земли, которые возникают из-за вспышек на Солнце и потоков солнечного ветра. Когда эти заряженные частицы достигают нашей атмосферы, они могут вызывать сбои в работе электроники и влиять на состояние чувствительных людей. Особое внимание своему здоровью в такие периоды стоит уделять тем, кто страдает хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетососудистой дистонией или частыми мигренями.

Однако солнечная активность бывает переменчивой, поэтому рекомендуем регулярно проверять обновления прогнозов, чтобы всегда контролировать свое самочувствие.

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