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13 июля 2026 в 07:05

Экономист назвал доступные способы сэкономить на счетах за ЖКУ

Экономист Лавров: снизить плату за ЖКУ помогут стирка ночью и кешбэк банков

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги можно, если запускать стиральную машинку ночью и использовать кешбэк от банков, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой финансово-экономического и бизнес-образования Государственного университета просвещения Михаил Лавров. По его словам, также рекомендуется установить двухрежимный сливной механизм для унитаза.

Если говорить о возможностях сократить счета за ЖКУ, следует обратить внимание на простые решения — например, поставить специальную насадку для водопроводных кранов с регулируемым уровнем потока воды. Также можно выбрать двухрежимный сливной механизм для унитаза и установить новый многотарифный счетчик электроэнергии. Рекомендуется включать такие энергозатратные приборы, как стиральная машина, ночью. Стирать следует не сразу же, а набирая достаточное количество одежды, — это позволит сэкономить около 10%. Кроме того, можно вернуть часть своих затрат — в некоторых банках есть карты с кешбэком на оплату коммунальных услуг, — посоветовал Лавров.

Он подчеркнул, что главная задача управляющей компании — осуществлять контроль. По словам экономиста, если УК государственная, то строгие стандарты уже утверждены региональным правительством. Если же компания коммерческая, добавил эксперт, необходимо внимательно изучить договор управления.

Важно уточнить, есть ли в договоре управления дополнительные услуги (видеонаблюдение, охрана, интернет и т. д.). Если УК недобросовестная, то вы можете оплачивать несуществующие элементы ремонта или эксплуатации дома. Традиционная зимняя проблема — недостаточная температура в квартире. Здесь нужно разбираться, кто виноват. Если сложности возникли с теплоснабжающими организациями, то следует писать жалобу туда. Но может быть и другая ситуация, когда «на входе» в дом параметры соответствуют норме, а в квартире холодно, — добавил Лавров.

Он пояснил, что если возникают проблемы с конструкциями или инженерными сетями в доме, то решать вопрос придется с управляющей компанией. Однако, по словам экономиста, в любом случае нужно вызвать сотрудников аварийной службы или теплоснабжающей организации, зафиксировать нарушение и потребовать перерасчета.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин заявил, что летом можно уменьшить сумму оплаты ЖКУ за счет снижения сборов за вывоз мусора. По его словам, это возможно при отсутствии дома более пяти календарных дней.

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