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10 июля 2026 в 15:54

Диетолог ответила, кому нельзя употреблять бобовые

Диетолог Мойсенко: бобовые нельзя употреблять при индивидуальной непереносимости

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Бобовые нельзя употреблять людям с индивидуальной непереносимостью, рассказала «Радио 1» врач-диетолог Римма Мойсенко. Она отметила, что такие продукты содержат фитаты, которые мешают усваивать кальций и витамины группы B.

К сожалению, каждый четвертый человек практически не переносит бобовые. Если вы чувствуете вздутие, тяжесть, изжогу или диарею — значит, есть непереносимость. Особенно это касается сои и арахиса: здесь непереносимость встречается у каждого второго, — заявила Мойсенко.

Диетолог подчеркнула, что бобовые необходимо замачивать на ночь. По ее словам, их также не стоит сочетать друг с другом — это может привести к избытку клетчатки и проблемам с кишечником.

Ранее диетолог Антон Поляков рассказал, что людям с хроническими болезнями ЖКТ, печени и почек нельзя есть покупные сосиски и сардельки. Он отметил, что полезными могут быть исключительно домашние изделия, приготовленные из натурального фарша с умеренным добавлением соли, перца, чеснока и лука.

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