Диетолог назвал допустимую порцию кабачков за раз Диетолог Пристанский: взрослым достаточно употреблять 350 г кабачков за раз

Взрослому человеку достаточно употреблять 300–350 г кабачков за раз, заявил в беседе с «Радио 1» диетолог и нутрициолог Роман Пристанский. Он отметил, что этот овощ крайне универсален: его можно жарить, тушить, запекать, делать из него икру, лютеницу и варенье.

Кабачок помогает сердцу, кишечнику и фигуре, не перегружая организм лишними калориями. И вовсе не обязательно раздавать урожай соседям — лучше сделать хорошие запасы на зиму, — подчеркнул Пристанский.

Ранее диетолог Христина Никифорова назвала кефир, квашеную капусту, студень и кисель полезными русскими суперфудами. По ее словам, кефир содержит животный белок и витамины группы B, капуста богата витамином C, студень полезен для кожи и суставов, а кисель — природный сорбент.