Врач ответил, кому не стоит есть крапиву Хирург Умнов: аллергикам, гипертоникам и беременным не стоит есть крапиву

Крапива противопоказана людям с аллергией, гипертонией и беременным женщинам, заявил NEWS.ru старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, эту траву также не стоит употреблять детям до 12 лет.

В молодой крапиве много полезного: витамины (С, К, группы B, каротин), хлорофилл, железо, калий, магний и другие минералы. В народной и региональной кухне из нее готовят зеленые щи, салаты, омлеты, блины, начинки для пирожков, даже варенье и квас. Однако из-за высокого содержания витамина К она активно влияет на свертываемость крови. Поэтому ее стоит ограничить тем, у кого есть склонность к тромбозам или гипертония. Кроме того, крапиву нельзя употреблять во время беременности, аллергикам, при некоторых заболеваниях, например желчнокаменной или мочекаменной болезни, а также детям до 12 лет, — предупредил Умнов.

Он подчеркнул, что для еды лучше использовать молодые листья и побеги. По словам врача, в зрелых частях растения накапливается горечь, а во время цветения появляются кристаллы цистолитов, способные раздражать мочевыводящие пути. При этом, добавил специалист, важно устранить жгучесть, поэтому траву следует тщательно промыть перед употреблением.

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