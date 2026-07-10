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10 июля 2026 в 06:00

Врач ответил, кому не стоит есть крапиву

Хирург Умнов: аллергикам, гипертоникам и беременным не стоит есть крапиву

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Крапива противопоказана людям с аллергией, гипертонией и беременным женщинам, заявил NEWS.ru старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, эту траву также не стоит употреблять детям до 12 лет.

В молодой крапиве много полезного: витамины (С, К, группы B, каротин), хлорофилл, железо, калий, магний и другие минералы. В народной и региональной кухне из нее готовят зеленые щи, салаты, омлеты, блины, начинки для пирожков, даже варенье и квас. Однако из-за высокого содержания витамина К она активно влияет на свертываемость крови. Поэтому ее стоит ограничить тем, у кого есть склонность к тромбозам или гипертония. Кроме того, крапиву нельзя употреблять во время беременности, аллергикам, при некоторых заболеваниях, например желчнокаменной или мочекаменной болезни, а также детям до 12 лет, — предупредил Умнов.

Он подчеркнул, что для еды лучше использовать молодые листья и побеги. По словам врача, в зрелых частях растения накапливается горечь, а во время цветения появляются кристаллы цистолитов, способные раздражать мочевыводящие пути. При этом, добавил специалист, важно устранить жгучесть, поэтому траву следует тщательно промыть перед употреблением.

Ранее заведующий кафедрой фармакологии на факультете фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова Олег Медведев заявил, что ферментация удваивает пользу продуктов для организма. По его словам, этот процесс обогащает рацион биоактивными веществами.

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