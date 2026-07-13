Раскрыто реальное число погибших от жары в Европе В Европе от экстремальной жары погибли не менее 10 тыс. человек

Экстремальная жара, накрывшая европейские страны во второй половине июня, могла стать причиной гибели не менее 10 тыс. человек, передает ТАСС. Температура воздуха в ряде стран Западной Европы превышала 40 градусов.

Крайне высокий уровень избыточной смертности был зарегистрирован в Бельгии и Франции, умеренный — в Испании, Нидерландах и Швейцарии. Великобритания, Германия и Италия вошли в перечень стран с низким уровнем этого показателя.

Ранее сообщалось, что в Германии 5120 человек скончались от жары в 2026 году. Пик летальных исходов пришелся на конец июня. Именно в это время Европу настигла аномальная жара.

До этого Западная Европа установила температурный рекорд. Июнь 2026 года занял второе место в мировом рейтинге самых теплых июней. Средняя температура воздуха достигла отметки 20,74 градуса.

Кроме того, средняя температура поверхности Мирового океана в июне обновила исторические показатели и достигла местами 21 градуса Цельсия. По словам директора службы C3S Карло Буонтемпо, в ближайшие месяцы могут быть побиты новые рекорды.