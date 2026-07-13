Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 05:30

Раскрыто реальное число погибших от жары в Европе

В Европе от экстремальной жары погибли не менее 10 тыс. человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Экстремальная жара, накрывшая европейские страны во второй половине июня, могла стать причиной гибели не менее 10 тыс. человек, передает ТАСС. Температура воздуха в ряде стран Западной Европы превышала 40 градусов.

Крайне высокий уровень избыточной смертности был зарегистрирован в Бельгии и Франции, умеренный — в Испании, Нидерландах и Швейцарии. Великобритания, Германия и Италия вошли в перечень стран с низким уровнем этого показателя.

Ранее сообщалось, что в Германии 5120 человек скончались от жары в 2026 году. Пик летальных исходов пришелся на конец июня. Именно в это время Европу настигла аномальная жара.

До этого Западная Европа установила температурный рекорд. Июнь 2026 года занял второе место в мировом рейтинге самых теплых июней. Средняя температура воздуха достигла отметки 20,74 градуса.

Кроме того, средняя температура поверхности Мирового океана в июне обновила исторические показатели и достигла местами 21 градуса Цельсия. По словам директора службы C3S Карло Буонтемпо, в ближайшие месяцы могут быть побиты новые рекорды.

Европа
жара
смерти
смертность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собянин раскрыл истинный масштаб атаки ВСУ на Москву
«До конца лета»: одна страна планирует возобновить переговоры РФ и Украины
В Бурятии прошло мощное землетрясение
В ЕС рассказали о возможном диалоге с Россией
Москвичей предупредили о капризах погоды в понедельник
Власти раскрыли последствия падения БПЛА на дом в российском городе
В России протестируют новый контроль за импортом одежды и обуви
Более 80 дронов атаковали российский регион ночью
Воробьев подвел печальные итоги атаки ВСУ на Подмосковье
Экономист назвал доступные способы сэкономить на счетах за ЖКУ
Среди погибших в авиакатастрофе на Багамах оказались музыканты
ВМС России и Китая отбили атаку дронов в Желтом море
Иран ударил по американской базе в Иордании
Химик ответил, как можно использовать водку в быту
Россиянам посоветовали подумать дважды перед поездками за границу
Спасатели раскрыли новые детали поисков семьи Усольцевых
Зеленский издевательски уволил Свириденко
В России изменят порядок допуска к сдаче ГТО
В Госдуме предложили считать пенсию по МРОТу
Уничтожение наемников и станций Starlink: успехи ВС РФ к утру 13 июля
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения
Регионы

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.