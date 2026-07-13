Раскрыто реальное число погибших от жары в Европе

Экстремальная жара, накрывшая европейские страны во второй половине июня, могла стать причиной гибели не менее 10 тыс. человек, передает ТАСС. Температура воздуха в ряде стран Западной Европы превышала 40 градусов.
Крайне высокий уровень избыточной смертности был зарегистрирован в Бельгии и Франции, умеренный — в Испании, Нидерландах и Швейцарии. Великобритания, Германия и Италия вошли в перечень стран с низким уровнем этого показателя.
Ранее сообщалось, что в Германии 5120 человек скончались от жары в 2026 году. Пик летальных исходов пришелся на конец июня. Именно в это время Европу настигла аномальная жара.
До этого Западная Европа установила температурный рекорд. Июнь 2026 года занял второе место в мировом рейтинге самых теплых июней. Средняя температура воздуха достигла отметки 20,74 градуса.
Кроме того, средняя температура поверхности Мирового океана в июне обновила исторические показатели и достигла местами 21 градуса Цельсия. По словам директора службы C3S Карло Буонтемпо, в ближайшие месяцы могут быть побиты новые рекорды.