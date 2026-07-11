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11 июля 2026 в 15:24

Россия заявила о возможности поразить любую цель на Украине

МО РФ: успешные удары подтвердили возможности ВС поражать любые цели на Украине

Фото: МО РФ
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ВС России могут поражать любые цели по всей Украине, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. Отмечается, что подтверждением этому стали групповые удары по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и морской портовой инфраструктуры в Одесской области.

Успешные удары <...> подтвердили возможности ВС РФ гарантированно поражать любые цели на всей территории Украины, — говорится в сообщении.

В Минобороны сообщали, что нанесли удары по портам Черноморск, Южный и Измаил. Первый из них обрабатывал до 90% аграрного экспорта страны, использовался для поставок военных грузов и горюче-смазочных материалов. В результате удара были поражены резервуары для хранения ГСМ и инфраструктура для разгрузки военного назначения.

Ранее российские войска нанесли удар по предприятию «Фанплит» в Киеве, где собирают беспилотники Fire Point — 2. На предприятии также собирали и хранили компоненты для боевых частей дронов.

До этого стало известно, что утром 11 июля в Киеве произошли взрывы. Они были зафиксированы после объявления в украинской столице баллистической опасности. В Святошинском районе зафиксирован пожар в нежилом здании. Киевляне в местных пабликах утверждают, что в некоторых частях города отключился свет.

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