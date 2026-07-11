В Минобороны рассказали о маскировке военных ВСУ под гражданских Военные ВСУ маскируются под мирных жителей при зачистке в Красном Лимане

Украинские военные используют гражданскую одежду для маскировки во время зачистки Красного Лимана российскими войсками, рассказал оператор беспилотников с позывным Буржуй, передает Минобороны РФ на платформе МАКС. По его словам, противник старается не попадать в поле зрения, а снабжение осуществляет через наземные робототехнические комплексы.

Наши подразделения выполняют боевые задачи в Красном Лимане по разведке, доразведке, обнаружению, уничтожению врага, прикрытию наших боевых групп. Враг переодевается в гражданскую форму одежды, маскируется под гражданских людей, — отметил он.

По его словам, российские военные применяют беспилотники, оснащенные тепловизорами, которые ведут наблюдение в круглосуточном режиме. При обнаружении противника по нему незамедлительно открывается огонь. Буржуй добавил, что окруженные украинские военные могут спастись только сдачей в плен. По его словам, выйти из окружения им не позволят, поэтому у противника фактически нет иного выбора, кроме как сложить оружие.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска регулярно поражают объекты портовой инфраструктуры на Украине, а также морские суда, используемые для перевозки оружия и военной техники. Подобные групповые атаки с применением высокоточных средств демонстрируют высокую результативность.