Звезда Sky News скончался от рака простаты Умер ведущий Sky News Дермот Марнаган, у которого диагностировали рак простаты

Один из самых популярных британских ведущих новостей Дермот Марнаган скончался в возрасте 68 лет, передает Sky News. Известно, что в 2024 году у звезды экранов диагностировали рак простаты. Его кончину подтвердила семья.

В заявлении его семья сообщила, что он скончался в своем доме на севере Лондона в субботу утром после периода болезни рака простаты, — сказано в публикации.

Марнаган был ведущим Sky News в течение 15 лет, до 2023 года, и фактически стал лицом телеканала. До этого он вел выпуски новостей на телеканалах Channel 4, ITV и BBC.

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