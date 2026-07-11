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11 июля 2026 в 16:23

Звезда Sky News скончался от рака простаты

Умер ведущий Sky News Дермот Марнаган, у которого диагностировали рак простаты

Дермот Марнаган Дермот Марнаган Фото: Alan Roxborough/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Один из самых популярных британских ведущих новостей Дермот Марнаган скончался в возрасте 68 лет, передает Sky News. Известно, что в 2024 году у звезды экранов диагностировали рак простаты. Его кончину подтвердила семья.

В заявлении его семья сообщила, что он скончался в своем доме на севере Лондона в субботу утром после периода болезни рака простаты, — сказано в публикации.

Марнаган был ведущим Sky News в течение 15 лет, до 2023 года, и фактически стал лицом телеканала. До этого он вел выпуски новостей на телеканалах Channel 4, ITV и BBC.

Ранее скончался креативный продюсер РЕН ТВ, руководитель дирекции производства кино и сериалов Владимир Филимонов. Ему было 62 года.

До этого умерла британская певица Бонни Тайлер, которой было 75 лет. Исполнительница ушла из жизни в португальской больнице, где проходила лечение. Семья и представители Тайлер призвали общественность уважать их право на частную жизнь и пообещали попозже выйти на связь.

Также ушел из жизни британский рок-музыкант Джо Мерфи. Он был участником поп-панк-группы Koopa, получившей известность в 2007 году.

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