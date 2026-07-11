В российском регионе отразили атаку дрона с 10-килограммовой боеголовкой Взрывотехники ФСБ уничтожили боеголовку дрона «Барс» у подстанции в ДНР

Украинский дрон «Барс» с 10-килограммовой осколочно-фугасной боеголовкой пытались использовать для атаки на электроподстанцию под Шахтерском, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики в Telegram. Боеприпас обезвредили взрывотехники ФСБ.

Украинский дрон «Барс», которым украинские террористы пытались поразить электроподстанцию под Шахтерском. 10-килограммовую осколочно-фугасную боеголовку уничтожили взрывотехники ФСБ, — написали в штабе.

За прошедшие сутки над территорией республики система «Купол Донбасса» зафиксировала 31 вражеский беспилотник. Их нейтрализацией и уничтожением занимались средства ПВО и сводные мобильные огневые группы.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что в освобожденной Константиновке продолжается этап дозачистки от оставшихся украинских военных. По его словам, российские подразделения планомерно прочесывают территорию населенного пункта. Пушилин отметил, что единичные группы противника периодически обнаруживаются после освобождения населенных пунктов.

В управлении по документированию военных преступлений Украины при главе ДНР также сообщили, что за минувшие сутки украинские военные семь раз атаковали территорию республики. Противник выпустил восемь различных боеприпасов, в результате чего ранения получил один гражданский.