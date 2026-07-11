Поляки заговорили о МиГ-29 и согласились на «любой каприз за деньги Киева»

Поляки заговорили о МиГ-29 и согласились на «любой каприз за деньги Киева» Польша готова за счет Киева модернизировать МиГ-29 для Украины

Польша готова модернизировать истребители МиГ-29, однако расходы должен взять на себя Киев, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. Стороны вернулись за стол переговоров после того, как не сумели договориться, передает РИА Новости.

Если Украина видит необходимость в модернизации, то мы можем помочь, но траты будут на украинской стороне, — сообщил министр.

Ранее Косиняк-Камыш заявил, что правительство, сформированное польской партией «Право и справедливость» (ПиС), находившейся у власти до 2023 года, передавало Украине «все, что только можно было». Он обвинил политиков ПиС во лжи и лицемерии, поскольку они теперь критикуют нынешний кабмин за помощь Киеву.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не будет в одностороннем порядке проявлять доброжелательное отношение к Украине, если не увидит ответных шагов. По его словам, нарастающая напряженность вредна и опасна. Туск также сообщил, что в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским указал на ответственность украинской стороны за поиск компромиссов.