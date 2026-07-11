ДТП с девятью пострадавшими в Татарстане попало под прицел Бастрыкина

ДТП с девятью пострадавшими в Татарстане попало под прицел Бастрыкина Бастрыкин ждет доклад по ДТП с девятью пострадавшими в Татарстане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела о ДТП с участием рейсового автобуса в Республике Татарстан, сообщила пресс-служба СК РФ. Авария произошла ночью 11 июля в Черемшанском районе.

По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении ПДД. По предварительной версии, водитель автобуса, следовавшего из Самары в Набережные Челны, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

Глава ведомства поручил руководителю Следственного управления СК России по Республике Татарстан Липскому В. А. доложить о ходе расследования уголовного дела, — сказано в сообщении.

Ранее представитель Министерства здравоохранения республики сообщил, что в результате ДТП с автобусом в Татарстане в больницы попали девять человек, двое из которых находятся в критическом состоянии. Пострадавшим предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Также семь человек пострадали в аварии в подмосковном селе Троицкое, где иномарка врезалась в забор. Все пострадавшие доставлены в больницу. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.