Девять человек оказались в больнице после ДТП в Татарстане

Девять человек оказались в больнице после ДТП в Татарстане Минздрав: девять человек находятся в больнице после ДТП с автобусом в Татарстане

В результате ДТП с автобусом в Татарстане в больницы попали девять человек, двое из которых находятся в критическом состоянии, сообщил РИА Новости представитель Министерства здравоохранения республики. Пострадавшим предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

В Альметьевской районной многопрофильной больнице сейчас находятся шесть человек. По оценкам врачей, четверо — с травмами средней и легкой степени тяжести, двое — тяжелые. В Лениногорскую ЦРБ госпитализированы три человека, — сказал собеседник агентства.

Ранее в Главном управлении МЧС России сообщили, что пассажирский междугородний автобус съехал в кювет и перевернулся на территории Татарстана. ДТП произошло на автодороге Кузайкино — Нурлат возле села Ибраево Каргали Черемшанского района. По данным спасателей, погибших нет.

Также сообщалось, что более 20 человек пострадали в ДТП с участием автобуса и грузового фургона «Газель» на Нижегородской улице в Москве. Автобус после столкновения врезался в рекламный щит. Предварительно, водитель грузовика грубо нарушил ПДД, резко перестроившись и не убедившись в безопасности маневра.

До этого смертельное ДТП произошло на автодороге «Кавказ» у поселка Ботаника Гулькевичского района. По информации ГУ МВД, 29-летний водитель такси выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и вылетел с моста.