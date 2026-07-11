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11 июля 2026 в 12:40

Несколько человек получили травмы после ДТП с забором в Подмосковье

Автомобиль Citroen с водителем и шестью пассажирами врезался в забор в Троицком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Семь человек пострадали в аварии в подмосковном селе Троицкое, где иномарка врезалась в забор, сообщили в ГУ МВД по региону в МАКСе. Все пострадавшие доставлены в больницу. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

Сегодня утром у одного из домов, расположенных в селе Троицкое, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, находясь за рулем автомобиля марки Citroen, не справился с управлением, после чего совершил наезд на ворота и забор частного дома, — заявили в ведомстве.

Ранее пассажирский междугородний автобус съехал в кювет и перевернулся в Татарстане. За медицинской помощью обратились 15 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. ДТП произошло на автодороге Кузайкино — Нурлат возле села Ибраево Каргали Черемшанского района.

До этого в московском районе Сокольники на Русаковской улице загорелся трамвай. Очевидцы происшествия опубликовали кадры, на которых отчетливо видно открытое горение и поднимающийся над вагоном густой черный дым.

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