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11 июля 2026 в 16:44

Скалони ответил на обвинения в судейской помощи Аргентине на ЧМ

Главный тренер сборной Аргентины Скалони отверг обвинения в помощи судей

Лионель Скалони Лионель Скалони Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони отверг обвинения в том, что судьи помогают его команде на чемпионате мира 2026 года, передает A Bola. Наставник действующих чемпионов заявил, что подобные разговоры ведут те, кто не желает им победы.

С системой VAR и всеми этими технологиями очень сложно, чтобы тебе помогали. В системе видеоповторов нет двойного толкования, все становится совершенно ясно. Очень многие не хотят, чтобы мы побеждали, потому что мы уже выиграли предыдущий чемпионат мира, — заявил Скалони.

Слова тренера прозвучали в преддверии матча 1/4 финала против Швейцарии. Поводом для разговоров о предвзятом судействе стал отмененный гол в матче предыдущего раунда с Египтом. Скалони отметил, что подобные обвинения звучат в адрес его команды не первый раз.

По словам наставника сборной, критика со стороны соперников и болельщиков используется командой как дополнительная мотивация. Также он привел конкретный пример: в эпизоде с Лисандро Мартинесом, которому наступили на ногу, нарушение очевидно и не имеет двойного толкования, а социальные сети, заключил тренер, лишь раздувают дебаты.

Ранее статистическая платформа Opta опубликовала прогноз суперкомпьютера на чемпионат мира 2026 года, согласно которому действующие чемпионы аргентинцы не вошли в тройку фаворитов турнира. Лидером рейтинга стала сборная Франции, опередившая в тройке Испанию и Англию.

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