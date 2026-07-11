Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
11 июля 2026 в 17:36

Норвегию обвинили в милитаризации архипелага, где проживают россияне

Посол Корчунов: Норвегия использует ряд объектов на Шпицбергене в военных целях

Город Баренцбург на архипелаге Шпицберген Город Баренцбург на архипелаге Шпицберген Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Размещение объектов двойного назначения на норвежском Шпицбергене размывает положения договора о неиспользовании архипелага в военных целях, заявил CNN посол России в Осло Николай Корчунов. По его словам, находящиеся там спутниковые станции так или иначе сотрудничают с вооруженными силами.

На Шпицбергене есть объекты двойного назначения, например метеорологические и наземные спутниковые станции, данные с которых, согласно в том числе норвежским экспертам, используются в военных целях, — сказал дипломат.

Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Его международно-правовой статус закреплен Шпицбергенским трактатом 1920 года, который признает суверенитет Норвегии над архипелагом. При этом государства — участники соглашения, включая Россию, обладают равными правами на освоение природных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Кроме того, архипелаг открыт для безвизового посещения гражданами стран, присоединившихся к договору.

Ранее генеральный консул РФ Андрей Чемерило напомнил, что Норвегия и НАТО должны соблюдать демилитаризованный статус Шпицбергена. Дело в том, что норвежские власти наращивают число морских патрулей, ужесточают правила въезда для иностранцев и усиливают контроль за научной деятельностью.

Европа
Норвегия
Россия
договоры
Шпицберген
НАТО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Грайвороне ребенок попал под удар дрона ВСУ
Партию Качиньского освистали на траурной церемонии в Польше
Авиакомпании заключили необычное пари перед матчем ЧМ-2026
Медведев объявил о расставании со своим тренером
Россиянин Гассиев уверенно защитил титул чемпиона мира по боксу
Девять человек ранены при атаке ВСУ на рейсовый автобус в ДНР
Один человек погиб, еще 15 пострадали при атаках БПЛА в ДНР
Представитель Добрынина раскрыла правду о его самочувствии
Мощный ураган оставил без света жителей Тверской области
Желтый уровень в Москве решили не отменять
Федерация гимнастики отреагировала на поддержку МОК в возвращении россиян
Звезда «Сватов» Добронравов призвал не зацикливаться на плохих воспоминаниях
В Госдуме дали неожиданный совет россиянам, критикующим развлекательные шоу
В Госдуме объяснили, чем плохи современные киносказки
Польша и Франция начали консультации по «ядерному зонтику»
Эстония усилила проверки мужчин из РФ на границе
«Не очень разумно»: Анкара раскрыла позицию по возможной продаже С-400
Чешская теннисистка покорила Уимблдон
Россиянка взяла ребенка-инвалида «в аренду» ради бензина
Глава ФИФА отреагировал на смерть футболиста сборной ЮАР
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

«Украины больше нет»: Запад признал победу России
Мир

«Украины больше нет»: Запад признал победу России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.