Норвегию обвинили в милитаризации архипелага, где проживают россияне Посол Корчунов: Норвегия использует ряд объектов на Шпицбергене в военных целях

Размещение объектов двойного назначения на норвежском Шпицбергене размывает положения договора о неиспользовании архипелага в военных целях, заявил CNN посол России в Осло Николай Корчунов. По его словам, находящиеся там спутниковые станции так или иначе сотрудничают с вооруженными силами.

На Шпицбергене есть объекты двойного назначения, например метеорологические и наземные спутниковые станции, данные с которых, согласно в том числе норвежским экспертам, используются в военных целях, — сказал дипломат.

Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Его международно-правовой статус закреплен Шпицбергенским трактатом 1920 года, который признает суверенитет Норвегии над архипелагом. При этом государства — участники соглашения, включая Россию, обладают равными правами на освоение природных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Кроме того, архипелаг открыт для безвизового посещения гражданами стран, присоединившихся к договору.

Ранее генеральный консул РФ Андрей Чемерило напомнил, что Норвегия и НАТО должны соблюдать демилитаризованный статус Шпицбергена. Дело в том, что норвежские власти наращивают число морских патрулей, ужесточают правила въезда для иностранцев и усиливают контроль за научной деятельностью.