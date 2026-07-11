Итоговое урегулирование украинского конфликта все равно будет достигаться за столом переговоров, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его мнению, которое передает aif.ru, содержание будущих документов будет определяться ситуацией на линии боевого соприкосновения.

В конечном итоге все решится за столом переговоров. Просто те документы, которые лягут на этот стол, будут написаны кровью и порохом на линии боевого соприкосновения. Причем те договоренности, которые будут согласованы на переговорах, будут очень сильно отличаться от тех, что были согласованы участниками переговорного процесса в апреле 2022 года. Отличаться не в пользу Украины. Украина свой шанс завершить этот конфликт с минимальными потерями тогда безвозвратно упустила, — заявил Косачев.

Сенатор считает, что будущие договоренности будут существенно отличаться от тех, которые обсуждались весной 2022 года. Изменения окажутся не в пользу Украины, поскольку возможность завершить конфликт с минимальными потерями была упущена, подчеркнул он.

Ранее Косачев заявил, что Европейский союз нельзя допускать к переговорному процессу по Украине. Роль евросообщества ничтожна и ее, по сути, не существует, добавил он. Кроме того, сенатор предположил, что Европа будет выступать на стороне Киева.