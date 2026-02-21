Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 12:49

Норвегию и НАТО предостерегли от милитаризации Шпицбергена

Генконсул Чемерило предостерег Норвегию и НАТО от милитаризации Шпицбергена

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Норвегия и НАТО должны соблюдать демилитаризованный статус Шпицбергена и не втягивать архипелаг в военное планирование, заявил генеральный консул РФ на Шпицбергене Андрей Чемерило в интервью The Wall Street Journal. Он подчеркнул, что Москва имеет безусловное право на присутствие в регионе, подтвержденное историческим вкладом в освоение этих территорий.

В материале говорится, что поводом для беспокойства стали действия Норвегии, которая на фоне напряженности в Арктике и споров вокруг Гренландии начала усиливать военное присутствие на архипелаге. Как пишет издание, норвежские власти наращивают число морских патрулей, ужесточают правила въезда для иностранцев и усиливают контроль за научной деятельностью.

Ситуацию усугубляет почти полное отсутствие контактов между норвежским Лонгйиром и российским Баренцбургом после введения санкций. Губернатор лишь изредка посещает российский поселок для формальных встреч. На этом фоне жители Лонгйира даже пытались избавиться от подаренного советскими шахтерами бюста Ленина, но не смогли сдвинуть монумент.

До этого британские СМИ писали, что на Шпицбергене остается необычный российский анклав — шахтерский поселок Баренцбург, где сохранился памятник Владимиру Ленину. Отмечалось, что этот населенный пункт остается своеобразным «уголком России» на территории страны НАТО.

Россия
генконсульства
заявления
Норвегия
Шпицберген
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США вступились за российских спортсменов на Паралимпиаде
Фицо взялся за рубильник и готовится погрузить Украину во тьму
Самый высокий храм в мире «вырос» до своего максимума
Наклейка в салоне самолета стала причиной задержки рейса
LG сделала шаги для возвращения в Россию
Дроны в Удмуртии и удар по школе: как ВСУ атакуют Россию 21 февраля
Раскрыты масштабы ущерба после атаки ВСУ на Краснодарский край
В Госдуме призвали помочь жителям Белгородчины
Россиян не пустят на чемпионат мира по фигурному катанию в Чехии
Осужденный за нападение на губернатора житель Апатитов умер на СВО
В США заявили о библейском праве Израиля почти на весь Ближний Восток
Проблемы с сердцем, потеря зрения, операции: что со здоровьем Немоляевой
Раскрыто, какие Volga появятся в России и сколько они будут стоить
Персонажи из мультфильма «Скуби-Ду» задержали карманников
Ушла из жизни участница «Бурановских бабушек»
Новый снегопад, заморозки до –14: как пройдут последние дни зимы в Москве
Мошенники «развели» россиянина на 41 млн рублей сообщением от «начальника»
Эйдельштейн получил первую англоязычную роль после триумфа «Аноры»
Названы две возможные причины жесткой посадки Ми-8 на Ямале
Спасатели достали из Байкала тела восьми утонувших туристов
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.