Норвегию и НАТО предостерегли от милитаризации Шпицбергена Генконсул Чемерило предостерег Норвегию и НАТО от милитаризации Шпицбергена

Норвегия и НАТО должны соблюдать демилитаризованный статус Шпицбергена и не втягивать архипелаг в военное планирование, заявил генеральный консул РФ на Шпицбергене Андрей Чемерило в интервью The Wall Street Journal. Он подчеркнул, что Москва имеет безусловное право на присутствие в регионе, подтвержденное историческим вкладом в освоение этих территорий.

В материале говорится, что поводом для беспокойства стали действия Норвегии, которая на фоне напряженности в Арктике и споров вокруг Гренландии начала усиливать военное присутствие на архипелаге. Как пишет издание, норвежские власти наращивают число морских патрулей, ужесточают правила въезда для иностранцев и усиливают контроль за научной деятельностью.

Ситуацию усугубляет почти полное отсутствие контактов между норвежским Лонгйиром и российским Баренцбургом после введения санкций. Губернатор лишь изредка посещает российский поселок для формальных встреч. На этом фоне жители Лонгйира даже пытались избавиться от подаренного советскими шахтерами бюста Ленина, но не смогли сдвинуть монумент.

До этого британские СМИ писали, что на Шпицбергене остается необычный российский анклав — шахтерский поселок Баренцбург, где сохранился памятник Владимиру Ленину. Отмечалось, что этот населенный пункт остается своеобразным «уголком России» на территории страны НАТО.