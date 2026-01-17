Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 11:20

В России ответили на призывы к США заняться Шпицбергеном

Корчунов назвал провокацией призыв Хорватии к США переключиться на Шпицберген

Архипелаг Шпицберген Архипелаг Шпицберген Фото: Xinhua/Zhao Dingzhe/Global Look Press
Призыв президента Хорватии Зорана Милановича к США обратить внимание на архипелаг Шпицберген, а не Гренландию, носит провокационный характер, заявил посол России в Осло Николай Корчунов. По его словам, Москва настаивает на соблюдении Договора о Шпицбергене 1920 года, который определил особый правовой статус этой арктической территории.

Полагаем, что данный комментарий в текущих условиях носит весьма провокационный характер, <…> является очередным свидетельством того, что в странах НАТО усугубляется тенденция к пренебрежению основополагающими принципами международного права даже в отношении друг друга, — отметил Корчунов.

Ранее сообщалось, что Россия резко осуждает действия Норвегии по милитаризации архипелага Шпицберген. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявлял, что норвежские власти грубо нарушают условия договора 1920 года, используя гражданские объекты в военных целях.

До этого британские СМИ писали, что на Шпицбергене остается необычный российский анклав — шахтерский поселок Баренцбург, где сохранился памятник Владимиру Ленину. Отмечалось, что этот населенный пункт остается своеобразным «уголком России» на территории страны НАТО.

