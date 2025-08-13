Россия осудила действия Норвегии на Шпицбергене

Россия резко осуждает действия Норвегии по милитаризации архипелага Шпицберген, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев. По его словам, норвежские власти грубо нарушают условия договора 1920 года, используя гражданские объекты в военных целях, передает корреспондент NEWS.ru.

Считаем категорически неприемлемой избранную норвежскими властями линию на милитаризацию Шпицбергена, демонстрирующую грубое пренебрежение договором 1920 года. Своими провокационными действиями Осло нагнетает вокруг архипелага атмосферу конфронтационности, — сказал Фадеев.

Дипломат отметил, что участились случаи полетов норвежских военных самолетов над архипелагом, а гражданская инфраструктура, включая аэропорт и спутниковую станцию, используется для нужд НАТО. В МИД РФ подчеркивают, что такие действия создают угрозу стабильности в регионе.

Москва ожидает, что Осло пересмотрит «свое политизированное неконструктивное отношение и подходы», добавил Фадеев. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит развивать на Шпицбергене гражданские проекты в сфере туризма, транспорта и науки.

Шпицбергенский трактат 1920 года закрепил суверенитет Норвегии над архипелагом, но гарантировал всем странам-участницам, включая Россию, равные права на хозяйственную деятельность. Особый статус территории предусматривает ее демилитаризацию и открытый доступ для граждан государств-подписантов.

Ранее The Economist обратил внимание, что на Шпицбергене остается необычный российский анклав — шахтерский поселок Баренцбург, где сохранился памятник Владимиру Ленину. Отмечалось, что этот населенный пункт остается своеобразным «уголком России» на территории страны НАТО.