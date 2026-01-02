Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 11:05

«Сейчас важнее»: Норвегия оценила приоритетность поддержки Украины

Главком армии Норвегии назвал помощь Украине приоритетом для страны

Осло, Норвегия Осло, Норвегия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Норвегия не считает укрепление своей боеспособности и пополнение запасов вооружения приоритетной задачей, заявил в интервью журналу Forsvarets forum главнокомандующий вооруженными силами скандинавской страны Эйрик Кристофферсен. По его словам, для Осло куда важнее продолжать оказывать поддержку Киеву.

Сейчас важнее оказать поддержку Украине, чем иметь абсолютно все необходимое на складах в Норвегии, — убежден Кристофферсен.

Вместе с этим главнокомандующий признал, что боеготовность армии Норвегии оставляет желать лучшего. Речь идет в том числе о наличии достаточного количества боеприпасов на складах, запчастей и военной техники.

Тем временем Нидерланды, как констатировал посол России Владимир Тарабрин, проводили активную политику милитаризации в 2025 году. По его словам, страна стремительно превращается в ключевой элемент инфраструктуры НАТО.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, что на саммите 6 января будут приняты решения по гарантиям безопасности для Украины. По его мнению, европейские лидеры сделают все возможное, чтобы помешать урегулированию конфликта.

Норвегия
Осло
Европа
Украина
Киев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дед Мороз приехал на поезде в Москву
Что будет с рублем? Курс сегодня, 2 января, что с долларом, евро и юанем
Королевская семья Британии: последние новости, вторжение в дом Миддлтон
Раскрыта дата первого в этом году суперлуния
«Стрелять и жестоко убивать»: Трамп об «обычаях» Ирана после протестов
В МО раскрыли, сколько беспилотников и самолетов ВСУ было сбито за неделю
Российские «Кинжалы» разнесли важные для ВСУ объекты на Украине
В Минобороны рассказали, сколько атак ВСУ отразили под Купянском
Стало известно о решительных шагах ВС России на СВО
Российские министры превратили детские мечты в реальность
Россиянам рассказали, как избежать похмелья после застолья
В Турции придумали, как обойти санкции Запада при торговле с Россией
Москвич едва не лишился руки из-за опасной петарды
В Краснодаре пережили самую морозную ночь
«Не простила»: названа страна ЕС, мечтающая отобрать у Польши территорию
Крыша одного из складов Wildberries рухнула в зоне разгрузки
Любовница Товстика подколола Диброву пикантными фото из его особняка
Стало известно о новой попытке атаки Москвы беспилотниками
Мирные жители получили страшные травмы при ракетном ударе по Белгороду
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 января: где сбои в РФ
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.