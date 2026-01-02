Норвегия не считает укрепление своей боеспособности и пополнение запасов вооружения приоритетной задачей, заявил в интервью журналу Forsvarets forum главнокомандующий вооруженными силами скандинавской страны Эйрик Кристофферсен. По его словам, для Осло куда важнее продолжать оказывать поддержку Киеву.

Сейчас важнее оказать поддержку Украине, чем иметь абсолютно все необходимое на складах в Норвегии, — убежден Кристофферсен.

Вместе с этим главнокомандующий признал, что боеготовность армии Норвегии оставляет желать лучшего. Речь идет в том числе о наличии достаточного количества боеприпасов на складах, запчастей и военной техники.

Тем временем Нидерланды, как констатировал посол России Владимир Тарабрин, проводили активную политику милитаризации в 2025 году. По его словам, страна стремительно превращается в ключевой элемент инфраструктуры НАТО.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, что на саммите 6 января будут приняты решения по гарантиям безопасности для Украины. По его мнению, европейские лидеры сделают все возможное, чтобы помешать урегулированию конфликта.