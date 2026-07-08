Футбольный болельщик погиб во время празднования победы своей сборной В Аргентине болельщик погиб от удара камнем на праздновании победы сборной

В Аргентине 46-летний болельщик сборной страны Франко Депаули погиб от удара камнем в голову во время празднования победы команды, сообщает газета La Nacion. Трагедия произошла в городе Каньюэлас провинции Буэнос-Айрес. Там фанаты отмечали выход команды в четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2026 года после победы над Египтом со счетом 3:2.

По словам родственников, мужчина направился к машине, чтобы взять вещи из багажника, и в этот момент получил удар камнем, после чего немедленно потерял сознание. Родные доставили пострадавшего в ближайший госпиталь. Реанимационные мероприятия длились 50 минут и не дали результата.

Правоохранительным органам по записям с камер наружного наблюдения удалось установить личность предполагаемого преступника. Им оказался 20-летний Иван Науэль Лебреро, ранее привлекавшийся к ответственности за хищения. Молодому человеку инкриминируют убийство. В ходе столкновений также пострадали трое гражданских лиц и пятеро сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины не вошла в тройку главных фаворитов на победу в чемпионате мира — 2026 по версии суперкомпьютера статистической платформы Opta. Шансы действующих триумфаторов турнира на повторный успех оцениваются в 14,64%. На первое место в списке потенциальных победителей ЧМ-2026 искусственный интеллект поставил сборную Франции — ее шансы оцениваются в 27,13%.