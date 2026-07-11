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11 июля 2026 в 17:29

Россия отметила милитаризацию Арктики

Посол Корчунов: Россия учтет милитаризацию Арктики со стороны стран НАТО

Военнослужащие Норвегии во время военных учений Военнослужащие Норвегии во время военных учений Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press
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Россия учтет продолжающуюся милитаризацию балтийско-арктического региона со стороны государств — членов НАТО, заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов в интервью CNN. Глава российской дипломатической миссии подчеркнул, что подобные агрессивные шаги западных стран ведут исключительно к опасной эскалации международной напряженности.

Запущенные НАТО рамочные военные инициативы, включая «Арктический часовой», являются наглядными симптомами негативной тенденции милитаризации альянсом балтийско-арктического региона, что Россия не может не учитывать, — сказал Корчунов.

По его словам, Североатлантический альянс в последнее время резко увеличил количество и масштабы своих военных учений на севере. Подобная демонстрация силы дестабилизирует традиционно мирную обстановку в Заполярье и вынуждает Москву принимать ответные меры для защиты своих национальных интересов.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте на саммите в Анкаре заявил об усилении России и Китая в Арктическом регионе. Он добавил, что придерживается той же позиции, что и президент США Дональд Трамп. С его слов, странам Североатлантического альянса нужно держаться вместе для обеспечения безопасности в регионе.

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