Назван способ идеальной проверки качества плитки

Качество плитки при выборе можно определить по стуку, заявил NEWS.ru эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов. По его словам, качественный продукт должен отдавать звонкий звук и быть тяжелым.

Возьмите за правило проверять в магазине не только внешний вид. Качественный керамогранит должен быть тяжелым, легкий вес дает повод насторожиться. Постучите по плитке: звонкий звук — признак хорошего обжига. Капните воды на тыльную сторону: качественная плитка не должна ее быстро впитывать. Проведите пальцем по краю: не должно быть сколов и зазубрин, — заявил он.

Орехов отметил, что главной проблемой при укладке плитки является разный калибр изделия. По его словам, во избежание подобной проблемы необходимо закупать материал из одной партии.

Проблема возникает, когда в одной укладке встречается плитка из разных партий или с разным калибром. Тогда швы начинают «дышать». Кривизна — это отклонение поверхности от идеальной плоскости. Плитка может не быть идеально ровной, но отклонения должны быть в рамках допуска. Покупайте плитку одной партии на весь объем помещения. В магазине проверяйте геометрию: возьмите две плитки, приложите их друг к другу лицевыми сторонами и посмотрите, совпадают ли края. Если есть зазоры или они не совпадают, значит калибры разные, — резюмировал эксперт.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон напомнил, что россияне, которые уезжают в отпуск или на дачу более чем на пять полных дней, могут снизить плату за некоторые жилищно-коммунальные услуги. Для возврата средств необходимо обратиться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию до отъезда либо в течение 30 дней после возвращения и приложить билеты, чеки из гостиницы, путевки или справку от председателя садового товарищества.