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11 июля 2026 в 17:33

Назван способ идеальной проверки качества плитки

Эксперт по ремонту Алексей Орехов посоветовал на стук проверять качество плитки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Качество плитки при выборе можно определить по стуку, заявил NEWS.ru эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов. По его словам, качественный продукт должен отдавать звонкий звук и быть тяжелым.

Возьмите за правило проверять в магазине не только внешний вид. Качественный керамогранит должен быть тяжелым, легкий вес дает повод насторожиться. Постучите по плитке: звонкий звук — признак хорошего обжига. Капните воды на тыльную сторону: качественная плитка не должна ее быстро впитывать. Проведите пальцем по краю: не должно быть сколов и зазубрин, заявил он.

Орехов отметил, что главной проблемой при укладке плитки является разный калибр изделия. По его словам, во избежание подобной проблемы необходимо закупать материал из одной партии.

Проблема возникает, когда в одной укладке встречается плитка из разных партий или с разным калибром. Тогда швы начинают «дышать». Кривизна — это отклонение поверхности от идеальной плоскости. Плитка может не быть идеально ровной, но отклонения должны быть в рамках допуска. Покупайте плитку одной партии на весь объем помещения. В магазине проверяйте геометрию: возьмите две плитки, приложите их друг к другу лицевыми сторонами и посмотрите, совпадают ли края. Если есть зазоры или они не совпадают, значит калибры разные, резюмировал эксперт.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон напомнил, что россияне, которые уезжают в отпуск или на дачу более чем на пять полных дней, могут снизить плату за некоторые жилищно-коммунальные услуги. Для возврата средств необходимо обратиться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию до отъезда либо в течение 30 дней после возвращения и приложить билеты, чеки из гостиницы, путевки или справку от председателя садового товарищества.

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