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11 июля 2026 в 17:00

Томаты благодарят богатым урожаем: простая подкормка помогает получить больше завязей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Во время цветения томатам особенно нужна поддержка. Если подобрать правильную подкормку, кусты быстрее окрепнут, а количество завязей заметно увеличится.

Для приготовления раствора возьмите слабо-розовую марганцовку, полностью растворив кристаллы в воде. При необходимости ее можно заменить медным купоросом. Затем добавьте половину чайной ложки борной кислоты, столовую ложку мочевины и немного гумата. Все тщательно перемешайте и перелейте в опрыскиватель. Обрабатывайте растения утром или вечером в сухую погоду, равномерно смачивая листья, особенно с нижней стороны. Не опрыскивайте томаты под прямыми солнечными лучами, чтобы избежать ожогов.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после такой обработки завязей стало значительно больше. Она также советует регулярно проветривать теплицу — это помогает снизить влажность воздуха и сохранить томаты крепкими и здоровыми.

Ранее сообщалось, что, если у огурцов начинают желтеть завязи, многие сразу тянутся за удобрениями. Но это не всегда помогает, а иногда только ухудшает ситуацию. Часто причина совсем не в нехватке питания.

Проверено редакцией
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