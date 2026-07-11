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11 июля 2026 в 15:16

Православным россиянам рассказали, о чем молиться 11 июля

Зампред ВРНС Иванов посоветовал молиться 11 июля об избавлении от врагов

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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11 июля православным стоит молиться об избавлении от врагов, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, верующий может обратиться к преподобным Сергию и Герману Валаамским.

Преподобным Сергию и Герману молятся об укреплении в вере и о помощи в иноческом делании, о даровании терпения и смирения в трудных обстоятельствах. Им молятся о защите от врагов и о сохранении обителей, о помощи в путешествиях и в плавании по водам. Им молятся об исцелении от болезней и о заступничестве пред Богом в скорбях и нуждах, — заявил Иванов.

Зампред ВРНС отметил, что преподобные Сергий и Герман сделали большой вклад в православие. По его словам, они оставили завет об утверждении в вере и любви ближнего.

Ранее патриарх Кирилл во время службы в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря призвал россиян молиться о президенте России Владимире Путине ради сохранения страны. Глава РПЦ также напомнил, что в советское время в стране боролись с любыми проявлениями религиозности.

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А. Гуловская
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