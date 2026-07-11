Православным россиянам рассказали, о чем молиться 11 июля Зампред ВРНС Иванов посоветовал молиться 11 июля об избавлении от врагов

11 июля православным стоит молиться об избавлении от врагов, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, верующий может обратиться к преподобным Сергию и Герману Валаамским.

Преподобным Сергию и Герману молятся об укреплении в вере и о помощи в иноческом делании, о даровании терпения и смирения в трудных обстоятельствах. Им молятся о защите от врагов и о сохранении обителей, о помощи в путешествиях и в плавании по водам. Им молятся об исцелении от болезней и о заступничестве пред Богом в скорбях и нуждах, — заявил Иванов.

Зампред ВРНС отметил, что преподобные Сергий и Герман сделали большой вклад в православие. По его словам, они оставили завет об утверждении в вере и любви ближнего.

Ранее патриарх Кирилл во время службы в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря призвал россиян молиться о президенте России Владимире Путине ради сохранения страны. Глава РПЦ также напомнил, что в советское время в стране боролись с любыми проявлениями религиозности.