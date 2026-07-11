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11 июля 2026 в 15:24

Российские военные системно уничтожают порты и суда с оружием для ВСУ

Минобороны России отметило эффективность групповых ударов по портам Украины

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Российские вооруженные силы продолжают системное поражение портовой инфраструктуры Украины, а также морских судов, задействованных в поставках вооружений и военной техники ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Ведомство подчеркнуло высокую эффективность групповых ударов, наносимых высокоточными средствами поражения.

С высокой результативностью наносятся групповые удары высокоточным оружием и по морским портовым сооружениям Украины, а также по различным судам, доставляющим вооружение и военную технику режиму Зеленского, — заявили в министерстве.

До этого пресс-служба Минобороны сообщила, что Вооруженные силы России установили контроль над Бачевском в Сумской области. По данным военного ведомства, населенный пункт взяли подразделения группировки войск «Север».

Ранее сообщалось, что санкции, которые изначально вводились против России, при президенте Владимире Зеленском все чаще применяются в отношении украинских граждан. По данным немецких аналитиков, ограничительные механизмы превращаются в инструмент политической борьбы, используемый для подавления оппонентов без соблюдения судебных процедур.

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