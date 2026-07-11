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11 июля 2026 в 15:57

Сигал назвал россиян самыми патриотичными людьми в мире

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Россияне являются одними из самых патриотичных и стоических людей в мире, заявил швейцарскому изданию Die Weltwoche специальный представитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия, известный американский актер и режиссер Стивен Сигал. По его мнению, граждане России отчетливо осознают, что страна столкнулась с прямой экзистенциальной угрозой ее дальнейшему существованию как суверенного государства.

По моему скромному мнению, русские — одни из самых патриотических и стоических людей на Земле. Они чувствуют, что столкнулись сейчас с экзистенциальной угрозой и, если не доведут дело до конца, России просто не будет. По моей оценке, вероятность капитуляции России нулевая, — сказал он.

Актер подчеркнул, что российское общество демонстрирует готовность идти до конца ради защиты своей родины. Он уверен, что россияне не отступят и не сдадутся, пока полностью не достигнут поставленной цели. В качестве ключевой задачи он выделил необходимость прекращения дальнейшего расширения Североатлантического альянса.

Ранее Сигал заявил, что считает президента России Владимира Путина величайшим лидером современности. Актер также высказался об американском лидере Дональде Трампе и украинском президенте Владимире Зеленском. По его словам, последний остался актером, а глава Белого дома отличается «собственным стилем».

Общество
Стивен Сигал
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патриотизм
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