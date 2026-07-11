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11 июля 2026 в 05:50

Сигал раскрыл свое мнение о Путине, Трампе и Зеленском

Стивен Сигал назвал Владимира Путина величайшим лидером мира

Стивен Сигал Стивен Сигал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Американский актер Стивен Сигал заявил, что считает президента России Владимира Путина величайшим лидером современности, передает Weltwoche. Он придерживается такой оценки уже давно.

Говоря о мировых лидерах, Сигал также высказался о американском лидере Дональде Трампе и украинском президенте Владимире Зеленском. По его словам, последний остался актером, а глава Белого дома отличается собственным стилем, при этом многие жители США и Европы, как считает актер, ошибочно воспринимают Россию как угрозу.

Правда для части людей не имеет значения, подчеркнул актер. Он добавил, что многие американцы и европейцы приняли представление о России как о некоем страшном монстре.

Ранее Стивен Сигал заявил, что хотел бы получить звание народного артиста России. Он назвал эту награду большой честью для себя.

До этого Сигал рассказал, что момент вручения ему российского паспорта Путиным остался в памяти навсегда. Артист также напоминал, что его предки — бабушка и дедушка — родом из России, поэтому страна всегда незримо присутствовала в его судьбе. Стивен Сигал стал гражданином России по указу Владимира Путина в ноябре 2016 года.

Общество
Стивен Сигал
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
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