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11 июля 2026 в 17:51

«Тайная дочь Трампа» пыталась накормить его пахлавой

Заявляющая о родстве с Трампом жительница Анкары пыталась накормить его пахлавой

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
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Жительница Анкары, неоднократно заявлявшая о родстве с президентом США Дональдом Трампом, попыталась накормить его пахлавой, но потерпела неудачу, сообщает издание Haber7. Женщина по имени Неджла Озмен добивалась личной встречи с американским лидером во время саммита НАТО в столице Турции.

По информации источника, получив отказ, она опубликовала в социальных сетях эмоциональное видео, в котором в слезах жаловалась, что Трамп не смог позаботиться о родной дочери. Ситуацию прокомментировал психиатр Ариф Веримли, который счел, что Озмен страдает бредовым расстройством.

Мне очень жаль эту женщину. Даже если тест ДНК покажет, что она не биологическая дочь Трампа, она в это не поверит, — заявил специалист.

Ранее Озмен заявила, что президент США начал войну с Ираном, чтобы отвлечь внимание общественности от ее персоны. Женщина обратилась к предполагаемому родителю с просьбой не вмешиваться в дела других государств. При этом она выразила поддержку Исламской Республике, попросив «папочку не обижаться».

Мир
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