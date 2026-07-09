Они растут сами, я отдыхаю: малоуходные многолетники — красота без танцев с бубном

Они растут сами, я отдыхаю: малоуходные многолетники — красота без танцев с бубном

Красивый цветник далеко не всегда означает бесконечные поливы, прополку и сложный уход. Многие декоративные многолетники способны годами расти практически самостоятельно, сохраняя привлекательный вид даже при минимальном внимании. Именно такие растения особенно ценят владельцы садов выходного дня, которым хочется больше отдыхать на участке, чем проводить все свободное время с садовым инструментом.

Спирея японская

Один из самых популярных декоративных кустарников. Цветет практически все лето, хорошо переносит морозы, легко восстанавливается после обрезки и отлично подходит как для одиночных посадок, так и для живых бордюров.

Овсяница сизая

Компактный декоративный злак с голубоватой листвой, который сохраняет аккуратную форму весь сезон. Предпочитает солнечные места и легкие, хорошо дренированные почвы. Весной достаточно удалить сухие листья, после чего растение быстро возвращает декоративность.

Яснотка крапчатая

Настоящая находка для тенистых уголков сада. За сезон образует плотный серебристо-зеленый ковер, который помогает сдерживать рост сорняков и украшает клумбу даже после окончания цветения.

Лапчатка кустарниковая

Надежный кустарник с продолжительным цветением. Особенно неприхотливы сорта с желтыми цветками, которые хорошо переносят жару, морозы и не требуют сложного ухода.

Хоста

Одно из лучших растений для полутени и тени. Крупные зеленые сорта отличаются высокой выносливостью и десятилетиями могут расти на одном месте, становясь с каждым годом только пышнее.

Птицемлечник

Весеннее луковичное растение, которое практически не требует внимания. Быстро разрастается, ежегодно цветет белыми звездчатыми цветками, а после окончания сезона надземная часть естественным образом отмирает.

Тысячелистник

Легко переносит засуху, бедные почвы и яркое солнце. Современные сорта отличаются разнообразием оттенков и способны украшать цветник все лето.

Клематис «белое облако»

Мощная лиана с обильным цветением, которая быстро закрывает арки, перголы и заборы. Относится к третьей группе обрезки, поэтому осенью или ранней весной побеги рекомендуется укорачивать почти до основания.

Перовския

Эффектный многолетник с серебристой листвой и воздушными сиренево-голубыми соцветиями. Хорошо переносит жару и засуху, предпочитает солнечные участки и легкую почву.