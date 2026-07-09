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09 июля 2026 в 20:38

Россия ждет от ОЗХО реакции на факты использования ВСУ токсичных химикатов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Россия ожидает от технического секретариата и участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) конкретной реакции на информацию о применении ВСУ токсичных химикатов, заявил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин на 112-й сессии. По его словам, которые приводит ТАСС, были переданы данные об обнаружении на позициях ВСУ в ДНР дымовых гранат с хлорпикрином, а также об атаке дронов с самодельными боеприпасами, снаряженными тем же веществом, на здание школы в ДНР.

Ожидаем конкретной реакции от техсекретариата ОЗХО и государств — участников КЗХО на передаваемые Россией факты использования украинскими вооруженными формированиями токсичных химикатов, отравляющих веществ и ХСББ (химические средства борьбы с беспорядками. — NEWS.ru), — отметил он.

Ранее Тарабрин заявил, что украинская сторона на фоне территориальных потерь готов пойти на любые преступления, в том числе на химические провокации под чужим флагом. Постпред обратил внимание на то, что Вооруженные силы Украины «теряют один населенный пункт за другим».

Россия
ОЗХО
Украина
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