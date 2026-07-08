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08 июля 2026 в 19:06

Не только тюльпаны: 5 цветов, которые первыми превращают весенний сад в настоящее море красок

Фото: D-NEWS.ru
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Многие считают, что весенний сад начинается с тюльпанов. На самом деле они лишь продолжают эстафету цветения. Самыми первыми после схода снега распускаются крокусы и некоторые сорта нарциссов, затем зацветают ароматные гиацинты, а чуть позже к ним присоединяются тюльпаны, пионы и лилии. Если правильно подобрать растения, клумба будет непрерывно меняться почти три месяца.

Крокусы появляются одними из первых, иногда буквально из-под снега. Они выдерживают кратковременные заморозки до −7 °C, поэтому весенние похолодания им не страшны. Именно они первыми привлекают в сад пчел и других насекомых-опылителей.

Гиацинты ценят не только за плотные соцветия, но и за сильный сладкий аромат, который ощущается за несколько метров. Одной небольшой куртины достаточно, чтобы наполнить благоуханием всю клумбу.

Нарциссы считаются одними из самых долговечных луковичных. Без пересадки они способны расти 5–7 лет, постепенно образуя целые цветущие куртины. При этом их луковицы практически не повреждают мыши благодаря содержащимся в них природным алкалоидам.

Пионы — настоящие долгожители сада. На одном месте они способны расти 30–50 лет, а некоторые кусты при хорошем уходе сохраняют декоративность и дольше. С каждым годом взрослые растения становятся только пышнее.

Лилии удивляют разнообразием. Сегодня известно более 100 видов и тысячи сортов, отличающихся высотой, окраской, размером и ароматом цветков. Многие современные азиатские гибриды без укрытия выдерживают морозы до −35–40 °C, поэтому прекрасно зимуют в большинстве регионов России.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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