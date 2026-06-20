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20 июня 2026 в 18:09

Посадила эти растения для долгоиграющей клумбы: с весны до осени — настоящий парад красок без пустых мест

Фото: D-NEWS.ru
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Многие садоводы мечтают о клумбе, которая выглядит красиво не две-три недели, а весь сезон. На практике добиться этого проще, чем кажется. Секрет заключается не в дорогих растениях или сложных схемах посадки, а в правильном подборе культур с разными сроками цветения.

Когда одни растения только заканчивают сезон, другие уже начинают раскрывать бутоны. В результате клумба остается декоративной с первых теплых дней весны и практически до заморозков.

Весной первыми просыпаются подснежники, крокусы, нарциссы и тюльпаны. Они создают яркие акценты еще до того, как большинство многолетников начнет активно расти. Следом за ними вступают в цветение ирисы, которые добавляют клумбе изящества и насыщенных оттенков.

В начале лета эстафету принимают пионы. Их крупные ароматные цветы становятся настоящим украшением сада. Одновременно начинают активно разрастаться хосты, создавая красивый зеленый фон для остальных растений. В это же время зацветают розы, которые способны украшать цветник до самой осени.

С середины лета клумбу преображают астильбы с пушистыми метелками соцветий. Рядом с ними прекрасно смотрятся декоративные хвойники — туи и можжевельники, которые сохраняют привлекательность круглый год и делают композицию объемной даже зимой.

Дополнительную декоративность создают маргаритки, незабудки, анютины глазки и другие цветы, которые часто появляются самосевом. Они заполняют свободные места между крупными растениями и делают цветник более живым и естественным.

Главный секрет такой долгоиграющей клумбы — сочетание луковичных, многолетников, декоративно-лиственных растений и хвойников. Благодаря разным срокам цветения цветник никогда не выглядит пустым. Пока одни растения отдыхают, другие находятся на пике декоративности.

Проверено редакцией
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