Лиана для арок и забора: вырастает в стену из красных звезд на фоне ажурной зелени

Лиана для арок и забора: вырастает в стену из красных звезд на фоне ажурной зелени

Квамоклит — это однолетняя вьющаяся лиана, которая способна за один сезон превратить любую опору в настоящее произведение искусства, достигая высоты до 3-4 метров и покрываясь множеством изящных пятиконечных звездочек ярко-красного или белого цвета с белой звездочкой в центре.

Цветы появляются с августа и держатся до самых заморозков, не боясь ни дождей, ни ветра. В отличие от многих других лиан, квамоклит имеет удивительно ажурную, мелкорассеченную листву, напоминающую кружево, которая сама по себе выглядит декоративно и создает легкий, воздушный фон для ярких цветов.

Эта лиана идеально подходит для быстрого озеленения беседок, арок, заборов и пергол, и ее можно сеять прямо в грунт в мае. Посадите эту редкую лиану в своем саду, и она станет его главным украшением, даря вам восхитительное зрелище ярких звезд до самой осени.

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