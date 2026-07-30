Посадите эту прелесть в августе — переживет зиму в −35 °C, а летом покроется пушистыми метелками

Посадите эту прелесть в августе — переживет зиму в −35 °C, а летом покроется пушистыми метелками

Астильба — идеальный многолетник для посадки в августе, который не только переживет зиму, но и будет радовать пышным цветением годами. Это растение с ажурными метельчатыми соцветиями белых, розовых и сиреневых оттенков и резными листьями прекрасно адаптируется после летней пересадки, успевая укорениться до холодов.

Астильба морозостойка, выдерживает до −35 °C, не требует укрытия и прекрасно зимует даже в северных регионах. Она любит полутень и влажные почвы, поэтому идеальна для посадки под деревьями или у водоемов.

При августовской посадке важно делить кусты так, чтобы каждая деленка имела 3–5 почек, обильно поливать и мульчировать корни торфом. Уже следующей весной астильба тронется в рост, а в июле — августе зацветет пушистыми метелками. Это растение не требует сложного ухода — достаточно мульчирования на зиму и редких подкормок весной.

Ранее был назван цветок-новинка на замену петуниям: имеет врожденный иммунитет к грибкам и вирусам.